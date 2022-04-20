Зеленський зустрівся з президентом Євроради в Києві: про що говорили (відео)

Зеленський зустрівся з президентом Євроради в Києві: про що говорили (відео)

Президент України Володимир Зеленський зустрівся 20 квітня в Києві з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Голова держави подякував голові Євроради за змістовну зустріч і солідарність з народом України.

Про це Зеленський повідомив у мережі, виклавши відео зустрічі.

"Великий друг України – Президент Європейської ради Шарль Мішель сьогодні у Києві. Обговорили санкції проти Росії, оборонну та фінансову підтримку нашої держави й відповіді для анкети щодо відповідності критеріям ЄС. Дякую за змістовну зустріч і солідарність з народом України!" – йдеться у повідомленні українського президента.

Нагадаємо, 20 квітня Мішель відвідав зруйновану російськими військами Бородянку в Київській області. Голова Євроради після цього заявив, що історія не забуде воєнних злочинів, які у цьому місті скоїли російські окупанти.

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