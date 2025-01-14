Зеленский обнародовал разговор следователей с пленным солдатом из КНДР

Что узнали украинские следователи во время допроса пленника военного из Северной Кореи.

Солдат из КНДР, взятый в плен бойцами Сил спецопераций на Курщине, во время общения с украинскими следователями сказал, что имел поддельные российские документы.

Об этом пленный северокорейский военный сказал украинским следователям во время разговора, видео которого обнародовал президент Владимир Зеленский 14 января.

По словам военного, ему выдали российский паспорт.

"Фотографии не было. Насчет имени я тоже не помню, но там не было мое имя", — сказал он.

Северокорейский солдат также рассказал, как попал в плен к украинским военным. По его словам, он был ранен в "каком-то бою". Не в состоянии передвигаться, он в течение 5 дней оставался на поле боя, пока его не обнаружили бойцы Украины.

"Я точно не помню, но был какой-то бой. Меня ранило. А после боя было, значит, отступление. Поскольку я не мог передвигаться, то 3-5 дней был сам. После этого войска Украины нашли меня. Сделали какой-то укол и перевезли машиной, значит, сюда", — сказал солдат из КНДР.

Зеленский прокомментировал разговор с пленным военным.

"Устанавливаем факты. Проверяем все детали. Мир будет знать полную правду о том, как Россия использует таких ребят, которые росли в полном информационном вакууме, вообще ничего не знают об Украине и используются Россией исключительно для того, чтобы продолжить и расширить эту войну", – говорится в сообщении.

Зеленский выразил благодарность всем украинским воинам, защищающим страну.

"Благодарен и всем в мире, кто помогает нам беречь жизнь людей и нашу независимость", — добавил президент.

Напомним, ранее десантник Антон Захарчук рассказал, как нанеся урон противнику, бойцы Украины провели разведку и обнаружили раненого военного из КНДР вблизи своих позиций, которого взяли в плен и оказали медицинскую помощь.

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