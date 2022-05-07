Зеленский побывал в Бородянке и рассказал, что происходит в городе и области

Зеленский побывал в Бородянке и рассказал, что происходит в городе и области

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая побывал в Бородянке в Киевской области и сообщил, что город постепенно возвращается к нормальной жизни.

Освобожденные от оккупантов города и громады Киевской области на сегодняшний день уже соединены нормальным транспортным сообщением.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.

"Сегодня я был в Бородянке Киевской области, которая постепенно возвращается к нормальной жизни. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак вместе с министром инфраструктуры Александром Кубраковым осмотрели восстановленный железнодорожный мост через реку Ирпень. Движение по нему уже есть", – рассказал Зеленский.

"На сегодняшний день можем сказать, что города и громады Киевской области освобождены от оккупантов, объединенные нормальным транспортным сообщением", — добавил он.

Напомним, накануне заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в населенных пунктах Киевской, Харьковской и Сумской областей идет восстановление газо- и электроснабжения, а также продолжаются работы по восстановлению дорожной инфраструктуры.

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