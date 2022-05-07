"Им бы только убивать и разрушать": Зеленский прокомментировал обстрел Одессы

"Им бы только убивать и разрушать": Зеленский прокомментировал обстрел Одессы

Президент Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний ракетный удар оккупантов по Одессе.

Глава государства подчеркнул, что для россиян не имеет никакого значения, какой город или село в Украине уничтожить.

Об этом он сказал в своем видеообращении вечером 7 мая.

"Сегодня же захватчики нанесли ракетный удар по Одессе. По городу, в котором почти каждая улица имеет что-то памятное, что-то историческое. Но для российской армии и это не имеет никакого значения. Им бы только убивать и разрушать. Одесса? Харьковщина? Донбасс? Им все равно".

Зеленский подчеркнул, что только ВСУ и сопротивление украинского народа могут остановить это бесчеловечное нашествие.

"Это варварство, имеющее ракеты, но не имеющее ничего из того, что делает людей людьми. Такие действия российских оккупантов, особенно в канун Дня памяти всех жертв Второй мировой войны и Дня победы над нацизмом должны напомнить каждому государству и каждому народу, что невозможно один раз и навсегда победить зло. К сожалению, зло имеет свойство возвращаться. Когда люди не уважают права других людей, презирают закон и разрушают культуру. Именно это произошло с Российским государством. Именно поэтому мы все сейчас должны защищаться. Защищать наших людей, наши города и даже наши музеи, стающие мишенями для российских ракет.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 73-го дня войны

Напомним, вечером 6 мая россияне обстреляли музей Григория Сковороды в Сковородиновке. Снаряд попал прямо в крышу здания. На территории находился 35-летний мужчина, который присматривал за музеем, к сожалению, получил ранения. Помещение практически уничтожено.

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