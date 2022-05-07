"Їм би тільки вбивати й руйнувати": Зеленський прокоментував обстріл Одеси

Президент Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішній ракетний удар окупантів по Одесі.

Глава держави наголосив, що для росіян не має ніякого значення, яке місто чи село в Україні знищити.

Про це він сказав у своєму відеозверненні увечері 7 травня.

"Сьогодні ж загарбники завдали ракетного удару по Одесі. По місту, в якому майже кожна вулиця має щось памʼятне, щось історичне. Але для російської армії й це не має ніякого значення. Їм би тільки вбивати й руйнувати. Одеса? Харківщина? Донбас? Їм однаково".

Зеленський наголосив, що лише ЗСУ та опір українського народу можуть зупинити цю нелюдську навалу.

"Це варварство, яке має ракети, але не має нічого з того, що робить людей людьми. Такі дії російських окупантів, особливо напередодні Дня пам'яті усіх жертв Другої світової війни і Дня перемоги над нацизмом мають нагадати кожній державі і кожному народові, що неможливо один раз і назавжди перемогти зло. На жаль, зло має властивість повертатися. Коли люди не поважають права інших людей, зневажають закон і руйнують культуру. Саме це сталося з Російською державою. Саме тому ми всі зараз маємо захищатися. Захищати наших людей, наші міста і навіть наші музеї, які стають мішенями для російських ракет.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 73-го дня війни

Нагадаємо, ввечері 6 травня росіяни обстріляли музей Григорія Сковороди у Сковородинівці. Снаряд влучив просто в дах будівлі. На території перебував 35-річний чоловік, який наглядав за музеєм, на жаль, отримав поранення. Приміщення фактично знищене.

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