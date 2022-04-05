Зеленский призвал ООН отстранить РФ от блокирования решений или самораспуститься

По словам Зеленского, сегодня пора трансформировать мировую систему безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Совбезе призвал ООН отстранить РФ от блокирования решений или самораспуститься.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН 5 апреля.

"Украина имеет моральное право предлагать реформу мировой системы безопасности... Сейчас мы нуждаемся в решении от Совбеза для мира в Украине. Если вы не знаете, как принять это решение, то вы можете сделать две вещи: или устранить Россию как агрессора и источник войны от блокирование решений по ее же агрессии, ее же войне, и тогда сделать все, чтобы восстановить мир, или покажут, как можно переформироваться и работать реально ради мира. А если ваш формат безальтернативный – то дальше только самороспуск ", – сказал Зеленский.

Зеленский выразил надежду, что в ООН обойдутся без третьего варианта. Но добавил, что Украине, Европе и всему миру нужен мир. По его словам, сегодня пора трансформировать мировую систему безопасности. Для этого Зеленский предлагает созвать мировую конференцию в мирном Киеве.

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