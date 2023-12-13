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Зеленский прокомментировал замедление контрнаступления ВСУ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
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Зеленский прокомментировал замедление контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

По его словам, больше всего оккупационных войск сосредоточено на востоке.

Владимир Зеленский объяснил, что зимой любые операции, контрнаступательные или оборонительные, замедляются.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции совместно с участниками Саммита стран Северной Европы в среду, 13 декабря.

Зеленский подчеркнул, что российские войска в этом году не имели никаких побед на фронте.

"В любом случае это не о кризисе, о зиме. Зимой всегда замедляются те или иные операции, контрнаступательные или оборонительные. И поэтому я думаю, этот сигнал (заявления США вести оборону – ред.) связан именно с этим. Мы понимаем, что у России не было никаких побед в этом году, они ничего не смогли оккупировать. Зимой все замедляется по многим разным причинам, мы говорим об обороне именно востока нашего государства", — сказал он.

По его словам, больше всего оккупационных войск сосредоточено на востоке, речь идет о сотнях тысяч военных.

"Там очень много раз, где в прошлом году была разбита группировка вагнеровцев, туда они отослали очень большое количество своих войск. Мы говорим о сотнях тысяч военных. Поэтому самое главное там сдерживать и уничтожать их", — подчеркнул он.

Напомним, мы проанализировали западные СМИ, почему украинское контрнаступление пошло не по плану и есть ли в этом виновности среди военного руководства.

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Дата публикации
Просмотры
2507
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