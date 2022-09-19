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Зеленский создал военные администрации в Херсонской области: список

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Зеленский создал военные администрации в Херсонской области: список

Фото: Associated Press

В понедельник, 19 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в Херсонской области.

Президент поручил Генштабу ВСУ и Херсонской ОГА принять меры, связанные с учреждением этих военных администраций.

Указ опубликован на сайте офиса президента.

Сейчас в Херсонской области существует 15 военных администраций:

  • Аскания-Новая поселковая военная администрация
  • Борозенская сельская военная администрация
  • Великокопановская сельская военная администрация
  • Великолепетская поселковая военная администрация
  • Верхнерогачицкая поселковая военная администрация
  • Горностаевская поселковая военная администрация
  • Зеленоподская сельская военная администрация
  • Калиновская поселковая военная администрация
  • Миловская сельская военная администрация
  • Мирненская поселковая военная администрация
  • Новониколаевская сельская военная администрация
  • Новотроицкая поселковая военная администрация
  • Станиславская сельская военная администрация
  • Херсонская городская военная администрация
  • Юбилейная сельская военная администрация

Ранее стало известно, что украинским силам, вероятно, удастся освободить Херсон и весь правый берег Днепра в ближайшие недели.

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