Зеленский создал военные администрации в Херсонской области: список

В понедельник, 19 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в Херсонской области.
Президент поручил Генштабу ВСУ и Херсонской ОГА принять меры, связанные с учреждением этих военных администраций.
Указ опубликован на сайте офиса президента.
Сейчас в Херсонской области существует 15 военных администраций:
- Аскания-Новая поселковая военная администрация
- Борозенская сельская военная администрация
- Великокопановская сельская военная администрация
- Великолепетская поселковая военная администрация
- Верхнерогачицкая поселковая военная администрация
- Горностаевская поселковая военная администрация
- Зеленоподская сельская военная администрация
- Калиновская поселковая военная администрация
- Миловская сельская военная администрация
- Мирненская поселковая военная администрация
- Новониколаевская сельская военная администрация
- Новотроицкая поселковая военная администрация
- Станиславская сельская военная администрация
- Херсонская городская военная администрация
- Юбилейная сельская военная администрация
Ранее стало известно, что украинским силам, вероятно, удастся освободить Херсон и весь правый берег Днепра в ближайшие недели.
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