Зеленский создал военные администрации в Херсонской области: список

В понедельник, 19 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в Херсонской области.

Президент поручил Генштабу ВСУ и Херсонской ОГА принять меры, связанные с учреждением этих военных администраций.

Указ опубликован на сайте офиса президента.

Сейчас в Херсонской области существует 15 военных администраций:

Аскания-Новая поселковая военная администрация

Борозенская сельская военная администрация

Великокопановская сельская военная администрация

Великолепетская поселковая военная администрация

Верхнерогачицкая поселковая военная администрация

Горностаевская поселковая военная администрация

Зеленоподская сельская военная администрация

Калиновская поселковая военная администрация

Миловская сельская военная администрация

Мирненская поселковая военная администрация

Новониколаевская сельская военная администрация

Новотроицкая поселковая военная администрация

Станиславская сельская военная администрация

Херсонская городская военная администрация

Юбилейная сельская военная администрация

Ранее стало известно, что украинским силам, вероятно, удастся освободить Херсон и весь правый берег Днепра в ближайшие недели.

У оккупантов подгорает: в оккупированных Херсоне и Мелитополе местные фиксируют взрывы

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