Зеленський створив військові адміністрації у Херсонській області: список

У понеділок, 19 вересня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій у Херсонській області.
Президент доручив Генштабу ЗСУ та Херсонської ОДА здійснити заходи, пов'язані із заснуванням цих військових адміністрацій.
Указ опублікований на сайті Офісу президента.
Наразі у Херсонській області існують 15 військових адміністрацій:
- Асканія-Нова селищна військова адміністрація
- Борозенська сільська військова адміністрація
- Великокопанівська сільська військова адміністрація
- Великолепетиська селищна військова адміністрація
- Верхньорогачицька селищна військова адміністрація
- Горностаївська селищна військова адміністрація
- Зеленопідська сільська військова адміністрація
- Калинівська селищна військова адміністрація
- Милівська сільська військова адміністрація
- Мирненська селищна військова адміністрація
- Новомиколаївська сільська військова адміністрація
- Новотроїцька селищна військова адміністрація
- Станіславська сільська військова адміністрація
- Херсонська міська військова адміністрація
- Ювілейна сільська військова адміністрація
Раніше стало відомо, що українським силам, імовірно, вдасться звільнити Херсон та увесь правий берег Дніпра найближчими тижнями.
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