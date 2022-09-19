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Зеленський створив військові адміністрації у Херсонській області: список

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Зеленський створив військові адміністрації у Херсонській області: список

Фото: Associated Press

У понеділок, 19 вересня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій у Херсонській області.

Президент доручив Генштабу ЗСУ та Херсонської ОДА здійснити заходи, пов'язані із заснуванням цих військових адміністрацій.

Указ опублікований на сайті Офісу президента.

Наразі у Херсонській області існують 15 військових адміністрацій:

  • Асканія-Нова селищна військова адміністрація
  • Борозенська сільська військова адміністрація
  • Великокопанівська сільська військова адміністрація
  • Великолепетиська селищна військова адміністрація
  • Верхньорогачицька селищна військова адміністрація
  • Горностаївська селищна військова адміністрація
  • Зеленопідська сільська військова адміністрація
  • Калинівська селищна військова адміністрація
  • Милівська сільська військова адміністрація
  • Мирненська селищна військова адміністрація
  • Новомиколаївська сільська військова адміністрація
  • Новотроїцька селищна військова адміністрація
  • Станіславська сільська військова адміністрація
  • Херсонська міська військова адміністрація
  • Ювілейна сільська військова адміністрація

Раніше стало відомо, що українським силам, імовірно, вдасться звільнити Херсон та увесь правий берег Дніпра найближчими тижнями.

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