Жданов рассказал, когда будут проходить мирные переговоры России и Украины

Украина не будет договариваться с Россией до окончания войны.

Будущие мирные переговоры Украины и России будут проходить на условиях Украины.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины будут действовать после окончания войны и будут иметь переходный период, пока Украина не вступит в НАТО.

"Переговоров с РФ до конца войны не будет. И переговоры, которые будут проходить с РФ, будут на условиях Украины, а не на тех условиях, которые сегодня пытаются выдвигать в России", — пояснил Жданов.

Эксперт подчеркнул, что сейчас некоторые депутаты муниципальных советов РФ требуют у Путина уйти в отставку и закончить войну.

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку россиян по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге, за которой стояли намерения врага затопить город.

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