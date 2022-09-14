Жданов рассказал, когда будут проходить мирные переговоры России и Украины

Украина не будет договариваться с Россией до окончания войны.
Будущие мирные переговоры Украины и России будут проходить на условиях Украины.
Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.
Военный эксперт подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины будут действовать после окончания войны и будут иметь переходный период, пока Украина не вступит в НАТО.
"Переговоров с РФ до конца войны не будет. И переговоры, которые будут проходить с РФ, будут на условиях Украины, а не на тех условиях, которые сегодня пытаются выдвигать в России", — пояснил Жданов.
Эксперт подчеркнул, что сейчас некоторые депутаты муниципальных советов РФ требуют у Путина уйти в отставку и закончить войну.
Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку россиян по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге, за которой стояли намерения врага затопить город.
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