Железнодорожное сообщение с Беларусью приостановлено — Ровенская ОВА

Россия теперь не сможет поставлять военную технику и провизию своим военным.

Железнодорожное сообщение с Республикой Беларусь прекращено.

Об этом сообщил председатель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в Facebook.

"Друзья, железнодорожное сообщение с Республикой Беларусь прекращено. Это значит, что Россия больше не сможет поставлять военную технику и провизию оккупантам через белорусскую железную дорогу", — написал он.

Он также поблагодарил железнодорожников за помощь в приближении победы Украины.

Напомним, сотрудники "Росатома", которые были на Ровенской АЭС, записали обращение и осудили нападение РФ на Украину.

Читайте также: