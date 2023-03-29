Житель Бучи прославлял РФ: писал о "подвигах освободителей", а когда они пришли — сбежал

Житель города Буча Киевской области в начале марта 2022 года переехал в Ивано-Франковскую область, откуда прославлял российскую оккупационную армию и врал о "нацистах".

Об этом пишет прокуратура Ивано-Франковской области.

Когда российская оккупационная армия пришла в Бучу, подозреваемый в коллаборационизме бежал в западные области Украины. Несмотря на зверства россиян в его родном городе, он прославлял окупантов и желал России "процветания".

Оккупацию Бучи изменник назвал "освобождениям". Когда ВСУ выбили российских захватчиков из Бучи, подозреваемый вернулся домой. Оттуда он распространял сообщения в соцсетях, где сочувствовал семьям ликвидированных российских террористов, превозносил "подвиги" окупантов и распространял ложь о "нацистах и наемниках" в Украине.

Прокуроры сообщили о подозрении жителю Киевщины по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, глотификации ее участников (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Напомним, Винницкий городской суд признал виновной в распространении материалов женщину, которая ставила понравившиеся группам и публикациям в соцсетях, прославлявших российские власти и войну.

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