Одна из стран Европы не хочет запрещать авто с ДВС

Однако там будут развивать инфраструктуру для электрокаров.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что он против запрета Европейского Союза касательно продаж новых бензиновых и дизельных автомобилей, который должен вступить в действие в 2035 году.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

"Мы не согласимся с запретом продажи автомобилей на ископаемом топливе. Это невозможно. Мы не можем здесь диктовать то, что зеленые фанатики придумали в Европарламенте", — сказал Бабиш.

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Во второй половине 2022 года Чехия будет председательствовать в Совете Европейского Союза и сделает приоритетной тему запрета двигателей внутреннего сгорания. Он добавил, что страна будет поддерживать внедрение инфраструктуры для электромобилей, но не планирует субсидировать производство этих авто.

Чехия является одной из ведущих стран по производству машин на душу населения. Автомобильная промышленность составляет почти треть экономики страны, а такие компании, как Skoda, Toyota и Hyundai, строят там свои авто.

Соглашение Евросоюза о запрете ДВС требует, чтобы средний уровень выбросов новых транспортных средств снизился на 55 процентов от уровня 2021 года до 2030 года, а к 2035 году они должны снизиться на 100%. То есть все новые автомобили, зарегистрированные в том году, будут с нулевым выбросом.

Ранее сообщалось, что власти Нью-Йорка подписали закон об отказе от автомобилей с ДВС.

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