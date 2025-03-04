Что означает индикатор EPC на панели автомобиля: объяснение экспертов

Часто в нормальном режиме EPC загорается на мгновение при запуске двигателя и быстро гаснет.
Индикатор "EPC" может сбить с толку многих водителей, ведь не все знают его истинное значение. Как правило, этот сигнал встречается в автомобилях, изготовленных концерном Volkswagen AG, и указывает на проблемы в электронной системе машины.
Об этом сообщило издание "Твоя машина".
Часто в нормальном режиме EPC загорается на мгновение при запуске двигателя и быстро гаснет. Если он продолжает светиться, возможно, вышел из строя какой-то датчик, есть проблемы с топливной системой или дроссельной заслонкой, иммобилайзером. Также причиной может быть неисправность системы зажигания или выхлопной системы.
Двигаться с включенным EPC можно, но не стоит игнорировать проблему. Лучше обратиться к автосервису для диагностики, чтобы избежать более серьезных неисправностей.
Напомним, с наступлением весны автомобиль нуждается в тщательной диагностике, ведь зимние условия оставляют отражение на состоянии ключевых узлов и систем.
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