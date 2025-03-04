Що означає індикатор EPC на панелі автомобіля: пояснення експертів

Часто у нормальному режимі EPC загоряється на мить при запуску двигуна і швидко гасне.

Індикатор "EPC" може спантеличити багатьох водіїв, адже не всі знають його справжнє значення. Зазвичай цей сигнал зустрічається в автомобілях, виготовлених концерном Volkswagen AG, і вказує на проблеми в електронній системі машини.

Про це повідомило видання "Твоя машина".

Часто у нормальному режимі EPC загоряється на мить при запуску двигуна і швидко гасне. Якщо ж він продовжує світитися, можливо, вийшов з ладу якийсь датчик, є проблеми з паливною системою або дросельною заслінкою, іммобілайзером. Також причиною може бути несправність системи запалювання чи вихлопної системи.

Рухатися з увімкненим EPC можна, але не варто ігнорувати проблему. Найкраще звернутися до автосервісу для діагностики, щоб уникнути серйозніших несправностей.

Нагадаємо, з настанням весни автомобіль потребує ретельної діагностики, адже зимові умови залишають свій відбиток на стані ключових вузлів та систем.

Читайте також: