Рейтинг авто, що без проблем долають 320 тис. км: найнадійніші моделі

Цікаво, що 10 із 12 позицій у рейтингу зайняли японські моделі.

Сучасні авто зазвичай можуть без серйозних несправностей подолати понад 150 тис. км. Однак далеко не всі машини здатні витримати понад 300 тис, км пробігу. Як з’ясувалося, таких моделей небагато, і більшість із них випускає один автовиробник.

Про це пише американський дослідницький журнал Consumer Reports.

Журнал оприлюднив список із 12 автомобілів, які демонструють виняткову довговічність та можуть проїхати понад 320 тис. км.

Цікаво, що 10 із 12 позицій у рейтингу зайняли японські моделі, причому вісім з них – це Toyota.

Найнадійніші авто 2025 року за версією Consumer Reports:

Toyota Tundra,

Toyota Sienna,

Toyota RAV4,

Chevrolet Silverado / GMC Sierra,

Ford F-150,

Toyota Tacoma,

Toyota Highlander,

Toyota Corolla,

Toyota Prius,

Honda Accord,

Honda CR-V,

Toyota Camry.

Ці моделі вважаються найвитривалішими, що підтверджено реальним досвідом водіїв та незалежними дослідженнями.

Нагадаємо, аналітичне агентство iSeeCars скоало рейтинг найнадійніших вживаних авто 2025 року.