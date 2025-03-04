Рейтинг авто, которые без проблем преодолеют 320 тыс. км: самые надежные модели

Любопытно, что 10 из 12 позиций в рейтинге заняли японские модели.

Современные авто обычно могут без серьезных неисправностей преодолеть более 150 тыс. км. Однако далеко не все машины способны выдержать более 300 тыс. км пробега. Как выяснилось, таких моделей немного и большинство из них выпускает один автопроизводитель.

Об этом пишет американский исследовательский журнал Consumer Reports.

Журнал обнародовал список из 12 автомобилей, которые демонстрируют исключительную долговечность и могут проехать более 320 тыс. км.

Интересно, что 10 из 12 позиций в рейтинге заняли японские модели, причем восемь из них – это Toyota.

Самые надежные автомобили 2025 года по версии Consumer Reports:

Toyota Tundra,

Toyota Sienna,

Toyota RAV4,

Chevrolet Silverado/GMC Sierra,

Ford F-150,

Toyota Tacoma,

Toyota Highlander,

Toyota Corolla,

Toyota Prius,

Honda Accord,

Honda CR-V,

Toyota Camry.

Эти модели считаются самыми выносливыми, что подтверждено реальным опытом водителей и независимыми исследованиями.

Напомним, аналитическое агентство iSeeCars составило рейтинг самых надежных подержанных автомобилей 2025 года.