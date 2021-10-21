Fiat представил очень бюджетный кроссовер для одного из мировых рынков

Fiat представил очень бюджетный кроссовер для одного из мировых рынков

Он создан на базе хэтчбека Punto.

Fiat представил для Латинской Америки кроссовер Pulse, который стоит от 14 тысяч долларов.

Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Автомобиль создан на основе Punto, которого еще называют Арго. Они имеют очень похожую колесную базу: 2,53 метра против 2,52 м. В то же время Argo немного короче Pulse, который имеет 4,10 м в длину. Хэтчбек имеет 1,72 м в ширину, а кроссовер — 1,77 м.

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Передняя и задняя колеи также незначительно отличаются: 1,49 м и 1,51 м в Pulse против 1,47 м и 1,50 м в Argo. Основное отличие в размерах в багажном отделении: 300 литров у хэтчбека и 370 л в Pulse.

В базовой версии Pulse используется 1,3-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 106 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Дорогие варианты получат агрегат Turbo 200 Flex, который выдает 128 л.с. и 200 Нм.

Также будет доступен трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и технологией MultiAir III. Он поставляется с вариатором от Aisin, имитирующий семь передач. Механическая КП будет доступна только в самой дешевой версии.

Цена на автомобиль будет начинаться с 79 990 реалов, что эквивалентно 14 353 долларам. Вариант с последним агрегатом будет стоить 98 990 долларов США (17 729 долларов). Fiat мог бы экспортировать Pulse в Европу из-за торгового соглашения между Mercosur и Европейским Союзом, но считается, что он вряд ли выйдет за пределы Латинской Америки.

autoevolution.com

Ранее сообщалось, что Fiat представила новый компактный кроссовер.

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