Как пассажиры могут стать причиной штрафа для водителя: какая сумма

Водители обязан не только пристегиваться, но и убедиться, что все пассажиры в салоне используют ремни безопасности.
В Украине водители и пассажиры могут получить штраф за игнорирование ремня безопасности. Если водитель пристегнут, а пассажир - нет, обоим выпишут штраф по 510 гривен. Если же оба нарушают правила, водитель может получить сразу два штрафа.
Об этом сообщило издание UAMOTORS.
Согласно закону, водитель обязан не только пристегиваться, но и убедиться, что все пассажиры в салоне используют ремни безопасности. Это критически важно, ведь в случае аварии непристегнутый пассажир может не только серьезно травмироваться, но и навредить другим людям в машине.
Когда ремень безопасности не обязателен?
В Украине есть исключения, когда использование ремня не является обязательным:
- водители и пассажиры оперативных и специальных транспортных средств (полиция, скорая помощь и т.п.);
- водители и пассажиры такси;
- инструкторы во время учебной езды;
- лица с медицинскими противопоказаниями (при наличии соответствующей справки).
Штрафы за нарушение
В Украине штраф за непристегнутый ремень безопасности является одним из самых низких в Европе. Если у нас штраф составляет всего несколько сотен гривен, то в других странах Европы суммы значительно больше: в Германии - от 30 евро, во Франции - от 135 евро, а в Великобритании штраф может достигать 500 евро.
В то же время ежегодно сотни людей погибают или получают тяжелые травмы из-за игнорирования этого простого, но чрезвычайно важного правила.
Напомним, в полиции водителям напомнили о важной привычке за рулем.
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