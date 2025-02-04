Как пассажиры могут стать причиной штрафа для водителя: какая сумма

Водители обязан не только пристегиваться, но и убедиться, что все пассажиры в салоне используют ремни безопасности.

В Украине водители и пассажиры могут получить штраф за игнорирование ремня безопасности. Если водитель пристегнут, а пассажир - нет, обоим выпишут штраф по 510 гривен. Если же оба нарушают правила, водитель может получить сразу два штрафа.

Об этом сообщило издание UAMOTORS.

Согласно закону, водитель обязан не только пристегиваться, но и убедиться, что все пассажиры в салоне используют ремни безопасности. Это критически важно, ведь в случае аварии непристегнутый пассажир может не только серьезно травмироваться, но и навредить другим людям в машине.

Когда ремень безопасности не обязателен?

В Украине есть исключения, когда использование ремня не является обязательным:

водители и пассажиры оперативных и специальных транспортных средств (полиция, скорая помощь и т.п.);

водители и пассажиры такси;

инструкторы во время учебной езды;

лица с медицинскими противопоказаниями (при наличии соответствующей справки).

Штрафы за нарушение

В Украине штраф за непристегнутый ремень безопасности является одним из самых низких в Европе. Если у нас штраф составляет всего несколько сотен гривен, то в других странах Европы суммы значительно больше: в Германии - от 30 евро, во Франции - от 135 евро, а в Великобритании штраф может достигать 500 евро.

В то же время ежегодно сотни людей погибают или получают тяжелые травмы из-за игнорирования этого простого, но чрезвычайно важного правила.

Напомним, в полиции водителям напомнили о важной привычке за рулем.

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