Mazda представила новую версию популярного кроссовера

Автомобиль лишился одной версии, но ее заменит модель с турбированным двигателем.

Mazda представила новую версию кроссовера CX-5.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Автомобилю обновили дизайн. Каждая группа фар и задних фонарей теперь имеет пару прямоугольных светодиодов. Также была обновлена передняя решетка радиатора.

Из модельного ряда исчезла версия Grand Touring Reserve, поскольку ее заменит новая модель 2.5 Turbo, которая получит дополнительные модификации стиля, чтобы отличаться от CX-5 с атмосферным двигателем.

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Вариант 2.5 Turbo Signature представит более элегантный дизайн с колесными арками цвета кузова и легкосплавными дисками яркой серебряной отделки. Внутри эта версия будет оснащена натуральной древесиной и кожей Nappa. Также есть новый переключатель выбора привода под названием Mi-Drive и обновленные, более комфортные сиденья.

Кроме того, новый CX-5 оснастят более отзывчивой шестиступенчатой автоматической трансмиссией, которая обеспечивает плавный разгон. Кроссовер теперь имеет другую подвеску. Она должна лучше устранять вибрации и уменьшить дорожный шум благодаря новой структуре управления демпфированием и более жесткой раме.

Также еще одним важным обновлением является полный привод, который стал стандартным для всех версий.

В тоже время Mazda уже анонсировала выход следующего поколения CX-5, которое будет совсем другим транспортным средством с новой платформой с задним приводом и рядными шести двигателями. Когда оно выйдет, пока непонятно.

motor1.com

Ранее сообщалось, что Mazda обновит свой популярный компактный хэтчбек.

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