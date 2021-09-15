Mazda представила нову версію популярного кросовера

Автомобіль позбувся однієї версії, але її замінить модель з турбованим двигуном.

Mazda представила нову версію кросовера CX-5.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Автомобілю оновили дизайн. Кожна група фар та задніх ліхтарів тепер має пару прямокутних світлодіодів. Також була оновлена передня решітку радіатора.

З модельного ряду зникла версія Grand Touring Reserve, оскільки її замінить нова модель 2.5 Turbo, яка отримає додаткові модифікації стилю, щоб відрізнятися від CX-5 з атмосферним двигуном.

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Варіант 2.5 Turbo Signature представить більш елегантний дизайн з колісними арками кольору кузова та легкосплавними дисками яскравої срібної обробки. Всередині ця версія буде оздоблена натуральною деревиною та шкірою Nappa. Також є новий перемикач вибору приводу під назвою Mi-Drive та оновлені, більш комфортні сидіння.

Крім того, новий CX-5 оснастять більш чуйною шестиступеневою автоматичної трансмісією, яка забезпечує плавний розгін. Кросовер тепер має іншу підвіску. Вона має краще усувати вібрації та зменшити дорожній шум завдяки новій структурі управління демпфуванням та більш жорсткій рамі.

Також ще одним важливим оновленням є повний привід, який став стандартним для всіх версій.

Водночас Mazda вже анонсувала вихід наступного покоління CX-5, яке буде зовсім іншим транспортним засобом з новою платформою із заднім приводом і рядними шести двигунами. Коли воно вийде, поки що незрозуміло.

motor1.com

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