Новый дорожный знак с двумя людьми: что он значит

В июне в городе Гессле Великобритании появился оригинальный дорожный знак с надписью "Будьте добрыми".

Об этом сообщило издание BBC.

"Знак на Квинз Док Авеню в городе установила строительная компания MB Roche во время ремонтных работ в Морском музее. Директор Мэтью Рош сказал, что фирма надеется вызвать улыбку на лицах людей в преддверии празднования Прайда в конце этого месяца", — говорится в сообщении.

Компания MB Roche civil engineering неоднократно удивляет водителей креативными и шутливыми дорожными знаками, установленными вблизи своих объектов. Все подписи на знаках написаны на местном диалекте Халл.

Дорожная полиция не имеет замечаний к MB Roche civil engineering как владельцу неформальных дорожных знаков, поскольку их дизайн и содержание не вводят в заблуждение.

Напомним, на дорогах появился новый знак запрета.

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