Патрульный разоблачил главные трюки мошенников на дорогах Украины

Автомобиль / © Pixabay

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В Украине набирает обороты опасная тенденция — автоподставы. Это мошеннические схемы, когда водителя намеренно вовлекают в ДТП, чтобы обвинить и выманить деньги.

Об этом рассказал опытный патрульный SUV News.

Три распространены схемами, которые следует знать каждому водителю

Провокация удара сзади

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Впереди движущийся автомобиль внезапно тормозит или маневрирует перед вами. Часто это случается без видимых причин — главная цель афериста — создать условия для столкновения. Если вы ударяете машину спереди, то формально становитесь виноватым — вроде бы не сдержали дистанцию. Дальше мошенники давят психологически: требуют «рассчитаться на месте», не вызывая полицию и страховую. Обычно сумма компенсации завышена в разы — десятки тысяч гривен. Чтобы избежать лишней огласки, некоторые водители соглашаются. Именно на это и рассчитывают злоумышленники.

Ловушка на сужении полосы

Эта схема реализуется там, где дорога сужается или полоса заканчивается. Автомобиль афериста резко перестраивается перед вами и мгновенно тормозит. Не успевающий среагировать водитель попадает в ДТП. Ситуация снова выглядит так, будто виноват тот, кто сзади. Без видеорегистратора крайне трудно доказать, что все было подстроено. К тому же мошенники могут сразу обвинять жертву, пользуясь стрессом и растерянностью.

Имитация наезда на пешехода

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Пешеход внезапно выбегает на дорогу — обычно на переходе. Автомобиль вынужден экстренно тормозить, иногда столкновения избежать не удается. При этом могут появиться свидетели, которые будут свидетельствовать против вас, даже если светофор был зеленым. Чтобы увеличить сумму компенсации, «жертва» иногда «разбивает» дорогие вещи — например, телефон за десятки тысяч. Водителя подталкивают оплатить все сразу, шантажируя заявлением в полицию.

Как защититься

Патрульный отмечает: лучшая защита — видеорегистратор. Если аферисты видят камеру, то часто отступают. Важно не поддаваться эмоциям, не вступать в конфликты, а вызывать полицию. Ищите свидетелей, уличные камеры, которые могли зафиксировать момент происшествия. Будьте внимательны, особенно на узких участках дороги и пешеходных переходах.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как не стать жертвой мошенников, и писали о топ-10 преступных схемах.

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