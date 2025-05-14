Патрульний викрив головні трюки шахраїв на дорогах України

Автомобіль / © Pixabay

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В Україні набирає обертів небезпечна тенденція — автопідстави. Це шахрайські схеми, коли водія навмисно втягують у ДТП, щоб звинуватити й виманити гроші.

Про це розповів досвідчений патрульний SUV News.

Три поширені схемами, які варто знати кожному водієві

Провокація удару ззаду

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Автомобіль, що рухається попереду, раптово гальмує або маневрує перед вами. Часто це трапляється без видимих причин — головна мета афериста — створити умови для зіткнення. Якщо ви вдаряєте машину спереду, то формально стаєте винним — нібито не дотрималися дистанції. Далі шахраї тиснуть психологічно: вимагають «розрахуватися на місці», не викликаючи поліцію та страхову. Зазвичай сума компенсації завищена в рази — десятки тисяч гривень. Аби уникнути зайвого розголосу, деякі водії погоджуються. Саме на це й розраховують зловмисники.

Пастка на звуженні смуги

Ця схема реалізовується там, де дорога звужується або смуга закінчується. Автомобіль афериста різко перебудовується перед вами й миттєво гальмує. Водій, який не встигає зреагувати, потрапляє в ДТП. Ситуація знову виглядає так, ніби винен той, хто позаду. Без відеореєстратора вкрай важко довести, що все було підлаштовано. До того ж шахраї можуть одразу звинувачувати жертву, користуючись стресом і розгубленістю.

Імітація наїзду на пішохода

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Пішохід раптово вибігає на дорогу — зазвичай на переході. Автомобіль змушений екстрено гальмувати, іноді зіткнення уникнути не вдається. При цьому можуть з’явитися «свідки», які будуть свідчити проти вас, навіть якщо світлофор був зеленим. Щоб збільшити суму компенсації, «жертва» іноді «розбиває» нібито дорогі речі — наприклад, телефон за десятки тисяч. Водія підштовхують сплатити все відразу, шантажуючи заявою до поліції.

Як захиститися

Патрульний наголошує: найкращий захист — відеореєстратор. Якщо аферисти бачать камеру, часто відступають. Важливо не піддаватися емоціям, не вступати в конфлікти, а викликати поліцію. Шукайте свідків, вуличні камери, що могли зафіксувати момент події. Будьте уважні, особливо на вузьких ділянках дороги й пішохідних переходах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як не стати жертвою шахраїв, та писали про топ-10 злочинних схем.

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