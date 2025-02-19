Привычки водителей, ускоряющие износ авто

Обучение вождению важно в любом возрасте, ведь даже опытные водители могут иметь привычки, которые постепенно вредят авто. Эксперты отмечают, что даже на первый взгляд незначительные действия способны привести к серьезным поломкам.

Об этом пишет Uamotors.

Большинство водителей соблюдают основные правила эксплуатации авто, однако мелочи часто остаются без внимания.

К примеру, людям с большей комплекцией иногда сложно садиться к авто или выходить из него, из-за чего они могут бессознательно опираться на руль или дверь. Это создает дополнительную нагрузку на эти элементы, особенно в высоких машинах, таких как внедорожники. Некоторые автопроизводители устанавливают специальные ручки на передние стойки. Если же их нет, следует помнить, что рулевая колонка и дверные петли не рассчитаны на частую нагрузку.

Распространенной ошибкой среди новичков является вращение руля на месте. Такое действие приводит к быстрому износу рулевого рельса и усилителя руля. Гораздо безопаснее поворачивать руль во время движения, даже если речь идет лишь о незначительной корректировке при парковке. Кроме того, следует избегать оставления колес в вывернутом положении на стоянке, поскольку это также увеличивает нагрузку на рулевую систему.

Еще одна распространенная привычка – опирание коленом на сиденье при доставании вещей из салона. Это может повредить систему обогрева сидений, особенно если у человека большой вес. Поэтому лучше избегать использования сиденья в качестве опоры.

Также в руководствах по эксплуатации автомобилей часто отмечают, что если у машины есть автоматический механизм сборки зеркал, не следует складывать их вручную, чтобы избежать возможных повреждений механизма.

Напомним, ранее эксперты рассказали о пяти других распространенных привычках водителей, которые вредят авто.