Звички водіїв, які прискорюють зношування авто

Навчання водінню важливе у будь-якому віці, адже навіть досвідчені керманичі можуть мати звички, які поступово шкодять авто. Експерти наголошують, що навіть на перший погляд незначні дії здатні призвести до серйозних поломок.

Про це пише Uamotors.

Більшість водіїв дотримуються основних правил експлуатації авто, проте дрібниці часто залишаються поза увагою.

Наприклад, людям із більшою комплекцією іноді складно сідати до авто або виходити з нього, через що вони можуть несвідомо спиратися на кермо чи двері. Це створює додаткове навантаження на ці елементи, особливо у високих машинах, як-от позашляховики. Деякі автовиробники встановлюють спеціальні ручки на передні стійки. Якщо ж їх немає, варто пам’ятати, що рульова колонка та дверні петлі не розраховані на часте навантаження.

Поширеною помилкою серед новачків є обертання керма на місці. Така дія призводить до швидкого зношування кермової рейки та підсилювача керма. Набагато безпечніше повертати кермо під час руху, навіть якщо йдеться лише про незначне коригування під час паркування. Крім того, варто уникати залишення коліс у вивернутому положенні на стоянці, оскільки це також збільшує навантаження на рульову систему.

Ще одна поширена звичка – спирання коліном на сидіння під час діставання речей із салону. Це може пошкодити систему обігріву сидінь, особливо якщо людина має велику вагу. Тому краще уникати використання сидіння як опори.

Також у посібниках із експлуатації автомобілів часто зазначають, що якщо в авто є автоматичний механізм складання дзеркал, не слід складати їх вручну, щоб уникнути можливих пошкоджень механізму.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли про п’ять інших поширених звичок водіїв, які шкодять авто.