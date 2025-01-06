Советы водителям: как сохранить щетки стеклоочистителя зимой

Несомненно, для большинства водителей хуже всего щетки стеклоочистителя выполняют свои функции именно в холодное время года.

Полноценная работа дворников или щеток стеклоочистителя важна в любое время года, как летом, так и зимой. Ведь от их исправного функционирования зависит безопасность водителя и пассажиров во время поездки.

Эксперты поделились основными причинами и методами предотвращения проблем со щетками, пишет uamotors.com.ua.

Что следует знать

Одной из причин пропусков может быть ослабление пружин, которые прижимают щетки стеклоочистителя к стеклу. Чтобы проверить состояние, поднимите каждую щетку и оцените, как она возвращается в исходное положение. Если пружина ослабла, ее нужно заменить.

Покупка поводков с пружинами возможна, но не обязательна. В любом магазине автозапчастей можно приобрести отдельные пружины разных размеров. Просто возьмите с собой старый поводок и подберите подходящую замену. Новая пружина должна быть немного короче оригинала. Если владельцы поводков деформированы, это также может вызвать проблемы.

Важно, чтобы щетка постепенно прижималась к стеклу.

Если стеклоочистители были заменены давно, следует проверить крепеж. В них могут быть пластиковые детали, которые со временем рушатся. Поднимите поводок и проверьте соединение со щеткой. Если вы заметили значительный люфт, это указывает на износ, и щетки следует заменить.