Страх за рулем: как справиться с паникой и восстановить покой

Водитель за рулем / © Pixabay

Осень всегда приносит новые вызовы для водителей — дождь, туман и короткий день заставляют нервничать даже опытных автомобилистов.

Инструктор по вождению Шахзад Шейх объяснил, как справиться с этим состоянием и вернуть уверенность. Об этом сообщает «Твоя машина».

По словам Шейха, постепенные поездки в знакомых районах помогают справиться с тревогой.

«Если человек после аварии избегает дороги, следует начать с коротких маршрутов в вечернее время. Это позволяет снова сесть за руль без резкого стресса», — объясняет тренер.

Такое мнение разделяет и киевский автоинструктор Иван К., имеющий 15 лет практики. Он добавляет, что регулярные небольшие выезды в условиях дождя или тьмы дают водителям шанс «победить страх шаг за шагом».

Есть еще одна действенная техника — глубокое дыхание. По совету экспертов нужно сделать несколько медленных вдохов и расслабить плечи. Это снижает сердечный ритм и убирает навязчивые мысли, сбивающие концентрацию.

«Когда человек начинает контролировать тело, исчезает чувство паники», — говорит Шейх.

Специалисты отмечают, что страхи за рулем имеют психологическую основу. Если их игнорировать, они только усугубляются. А вот постепенное возвращение к дороге и простые упражнения помогают восстановить покой.

Для многих украинских водителей такие советы могут оказаться поддержкой именно сейчас, когда погода быстро меняется, а тьма накрывает дороги уже после работы. Эксперты убеждены — уверенность приходит тогда, когда водитель дает себе шанс снова почувствовать руль в руках.

Напомним, вождение в темное время суток является одним из самых сложных испытаний для водителя. Но у опытных водителей есть не менее 10 секретов, позволяющих им безопасно управлять авто ночью и избегать ДТП.