Tesla продлила сроки поставки всех своих автомобилей: когда их ждать теперь

Tesla продлила сроки поставки всех своих автомобилей: когда их ждать теперь

Однако это не касается всех версий электрокаров.

Tesla снова продолжила примерный срок доставки своих новых автомобилей. Это коснется всех моделей марки, но не всех их версий.

Об этом сообщает сайт InsideEVs.

Только на прошлой неделе появилась информация о том, что покупателям Tesla Model Y Long Range придется на свое авто до апреля 2022 года. Однако теперь оказалось, что компания продлила сроки поставок и других моделей.

Также читайте Tesla установила рекорд поставок автомобилей: сколько электрокаров продала компания

Похоже, что баланс между спросом и предложением ухудшается и отставание от заказов как никогда дольше. Например, Model 3 SR+ придется ждать более двух кварталов, поскольку новая дата — апрель 2022 года.

Tesla Model Y Performance надо будет подождать до декабря. Tesla также на месяц увеличила примерный срок доставки Model S, а Model X — на два месяца.

Ниже приведен список электрокаров и ориентировочное время их доставки:

Tesla Model 3:

Standard Range Plus: апрель 2022 года (ранее был март);

Long Range: декабрь (без изменений);

Performance: ноябрь (без изменений).

Tesla Model S:

Long Range: апрель — май 2022 года (ранее март — апрель);

Plaid: февраль — март 2022 года (ранее январь — февраль).

Tesla Model X:

Long Range: май — июнь 2022 года (ранее март — апрель);

Plaid: май — июнь 2022 года (ранее март — апрель).

Tesla Model Y:

Long Range: апрель 2022 года (без изменений);

Performance: декабрь (ранее ноябрь).

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку