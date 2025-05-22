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Заправка с включенным двигателем — чем рискуют водители
Водителям объяснили, почему при заправке на АЗС нужно глушить двигатель автомобиля.
Некоторые водители покидают свои авто с включенным двигателем, когда приезжают на АЗС заправляться, хотя знают, что это запрещено и опасно.
К чему может привести такая опрометчивость, пишет Uamotors.
Многие водители игнорируют необходимость выключить мотор во время заправки топливом: кому-то холодно зимой и он боится выключать «печку», кто забыл, а кто этого не хочет делать просто из-за лени.
Прежде всего, это нарушение требований Закона Украины «О пожарной безопасности». При заправке с включенным мотором система улавливания паров горючего (EVAP) начинает втягивать не только испарение бензина, но и воздух извне. Это может спровоцировать ошибочное срабатывание датчиков, зафиксирующих разгерметизацию системы, часто из-за неплотно закрытой крышки топливного бака. В результате на приборной панели появляется соответствующее предупреждение, которое водители могут воспринять как серьезную неисправность.
Кроме того, во время заправки поднимаются отложения со дна бака, которые могут попасть в топливный фильтр или форсунки, повредив их и вызвав проблемы с подачей горючего.
Также при заправке автомобиля с включенным двигателем существует высокий риск возгорания или взрыва. Это может произойти из-за искры, которая может возникнуть от работающего двигателя.
Юристы предупреждают: нарушение правил пожарной безопасности на АЗС может привести к штрафу в размере от 1700 до 3400 гривен.
Поэтому на АЗС нужно выключать двигатель автомобиля: ради общей безопасности и исправности собственного авто.
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