Бенто-торт: как приготовить и какие сладости сейчас модны

Мода на торты постоянно меняется.

Маленький, вкусный и спеченный специально для тебя: тренд этого года – бенто-торт. Этот десерт происходит из Кореи, весит 400 граммов и стал популярен благодаря социальным сетям. О торт, который дарит не только вкус, но и эмоции, — говорилось в сюжете ТСН.119:30 18 декабря.

Новый тренд заполонил соцсети. Маргарита и ее мама Ярослава – кондитеры. Показывают, как готовить такой десерт

На плите – джем, заранее спеченные два небольших лепешка. Крем – в блендере. Бенто переводится как порция только для тебя – тортик должен быть не более полкило. Происходит десерт из Кореи, но сейчас его пекут по всему миру.

Мода на торты постоянно меняется. В дефицитных восьмидесятых модным был большой трехъярусный торт – чтобы хватило на крупную компанию. Настоящий бум привела и выпечка из мастики – из нее можно вылепить все что угодно – объясняет кондитер Евгения Манжосова. До сих пор остаются модными небольшие муссовые торты – особенно с зеркальным покрытием

И вот теперь – то ли маленький торт, то ли большое пирожное. Стоимость – до полтысячи гривен. Акцент – на рисунок или надпись

СММница Зоя Лобод объясняет: чаще всего бенто – это подарок, способ поблагодарить или сказать что-нибудь важное.

Последний штрих для бенто – экологичная коробка, деревянная одноразовая вилка. Диетология Скворец София предупреждает – съедать такой гостинец самостоятельно и за раз все равно не стоит.

Корреспондент ТСН Татьяна Демух.

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