Бенто-торт: як приготувати та які солодощі зараз модні

Бенто-торт: як приготувати та які солодощі зараз модні

Мода на торти постійно змінюється.

Малий, смачний і спечений спеціально для тебе: тренд цього року – бенто-торт. Цей десерт походить з Кореї, важить 400 грамів і став популярний завдяки соціальним мережам. Про торт, який дарує не лише смак, а й емоції, - йшлося в сюжеті ТСН.119:30 18 грудня.

Новий тренд заполонив соцмережі. Маргарита та її мама Ярослава - кондитерки. Показують, як готувати такий десерт

На плиті - джем, завчасно спечені два невеликі коржі. Крем - у блендері. Бенто перекладається як порція лише для тебе – тортик має бути не більше як пів кіло. Походить десерт з Кореї, але наразі його печуть по всьому світу.

Мода на торти постійно змінюється. У дефіцитні вісімдесяті модним був великий триярусний торт – аби вистачило на велику компанію. Справжній бум спричинила й випічка з мастики – з неї можна виліпити все що завгодно – пояснює кондитерка Євгенія Манжосова. Досі залишаються модними невеличкі мусові торти – особливо з дзеркальним покриттям

І от тепер – чи то маленький торт, чи то велике тістечко. Вартість – до півтисячі гривень.Акцент – на малюнок чи напис

СММниця Зоя Лобод пояснює: найчастіше бенто – це подарунок, спосіб подякувати або сказати щось важливе.

Останній штрих для бенто - екологічна коробка, дерев’яна одноразова виделка. Дієтологиня Шпак Софія попереджає – з'їдати такий гостинець самотужки і за раз усе одно не варто.

Кореспондент ТСН Тетяна Демух.

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