Бои даже не за улицу, а за подъезд: раненый боец из Бахмута о "аде" в городе

В Днепре врачи борются за жизнь раненых защитников, которых доставляют сюда из самых горячих точек Донетчины. К минно-взрывным и пулевым повреждениям в них часто добавляются и другие опасные для жизни угрозы. Но усилия медиков приносят результаты. Защитникам не только спасают жизнь, но и уберегают конечности от ампутации, говорится в ТСН.

36-летний Милан приходит в себя после бахмутского ада — минно-взрывные поражения рук и ног, огнестрельные ранения, а еще так называемый «турникетный» синдром. “При эвакуации длительное время турникет кровоостанавливался на нижней конечности, поэтому при поступлении в стационар был обнаружен синдром длительного сжатия. Опасны, во-первых, тем, что высок риск потери конечности. А во-вторых, это осложнения, связанные с нарушением функции почек и высокой вероятностью летальности”, — говорят медики.

Пока медики спасают Милана, он вспоминает бахмутские бои — даже не за улицу, а за подъезд, продолжаются беспрестанно. “Там ад. Там бойня идет по обе стороны. Вагнера штурмоннули. Они подползли, они начали нас забрасывать гранатами. Говорят ребята, мы еще так гранаты не выбрасывали из дома никогда. И потом начался штурм”, – рассказывает он.

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Рядом с Миланом в больнице мама. Их родной город – Никополь на Днепропетровщине – под постоянным огнем россиян. Чтобы выгнать врага сын, являвшийся предпринимателем, сразу после вторжения сам пошел в армию. Он также освобождал Херсонщину, а затем держал Бахмут — в своем решении Милан не сомневался. “А как? К нам пришли нас убивать. Это только оружие. С ними нельзя договориться”, – убежден боец.

После недель борьбы медики дают обнадеживающий прогноз – защитник, несмотря на тяжелые ранения, сможет полностью поправиться. И он мечтает, как можно быстрее стать на ноги, чтобы ускорить украинскую победу.

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