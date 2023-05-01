Бойцы показали из коптера, как выглядит "тихое утро" в Бахмуте

Продолжается затишье не долго, уже ближе к обеду кажется с каждого куста начинают раздаваться выстрелы пушек.

Еще один день ада в Бахмуте пережили наши армейцы. Оккупанты устроили массированный обстрел из артиллерии на авиации, чтобы стереть все здания на улицах, которые под контролем ВСУ. Бои в Бахмуте идут фактически за каждый дом, говорится в ТСН.

Тысячи снарядов россиян в день стирают с лица земли высотки Бахмута. Среди этого огня до сих пор удерживают позиции наши воины. Беспилотники зафиксировали как сильно, по Бахмуту насыпают снаряды почти каждый день, говорит аэроразведчик. Чаще перед штурмом вражеской пехоты, он поднимает в небо свой коптер, чтобы увидеть откуда россияне будут лезть на этот раз. Когда выявляют скопление вражеских солдат, к работе становятся артиллеристы.

Из соседней лесополосы работает наша артиллерия в сторону врагов, так что российские пушки разворачивают огонь и в нашу сторону. Но такое утро воины называют тихим. "Это что-то такое редкость. Всегда работаем активно, а здесь какое-то затишье”, — говорят они.

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Продолжается затишье не долго, уже ближе к обеду кажется с каждого куста начинают раздаваться выстрелы пушек. Они продвигаются вперед, но мы им не даем. Работаем активно, работа всегда есть, снарядов хватает”, – говорят бойцы.

Записывается в бой и САУ. “Их немного приглушить, у них там перегруппировка идет и готовятся к наступлению. Пехота наступала и мы стреляли по ней. Операторы коптеров передают координаты. Пушка приводится и первый снаряд летит в сторону оккупантов», — рассказывает командир подразделения Дмитрий Тихий.

Пилоты дронов корректируют огонь по рации и снова выстрел, артиллеристы заряжают снаряд снова. Как только пушка отработала, воины ее маскируют и журналистов просят уезжать, потому что может прилететь снаряд в ответ.

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