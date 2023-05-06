Был обуглен до ребер: медики спасли бойца с ожогами, для которых даже нет классификации

Врачи боялись переложить раненого с каталки на кровать, потому что думали, что он просто рассыплется.

104 дня между жизнью и смертью — лейтенант 66 бригады Виталий Мизин был ранен почти год назад во время ракетного обстрела учебного центра Десна. За его жизнь борются врачи Украины и Финляндии, но в то, что он выживет, верил только один человек — его жена. Виталий, несмотря на все прогнозы, встал на ноги и даже начал свое дело, говорится в ТСН.

Для ожогов, которые были у Виталия, у врачей нет классификации. “У него была обуглена не только кожа, мышцы, у него пострадали кости, у него пострадали даже ребра и лопатка. Такие были глубокие ожоги”, – рассказывают медики.

Ему ампутировали правую руку, ногу, лопатку и ребра. Были поражены все внутренние органы. 60% тела без кожи. "Когда они привезли его в ожоговый центр, они боялись с этой каталки переложить на кровать, потому что боялись, что правая сторона рассыплется", — рассказывает супруга.

Лейтенант Виталий Мизин прошел ад физически. В учебный центр Десна 17 мая прошлого года россияне попали в ракеты. 23 мая президент Владимир Зеленский заявил, что под завалами погибли 87 военных. Это одна из самых больших одномоментных потерь Украины в этой войне, о которых официально сообщали руководители государства.

4 этажное здание рухнуло. Виталий упал в подвал. На его глазах горели побратимы и он видел как обугливалось его же собственное тело. Все это он вспоминает почти каждый день. Говорит, это фильм ужасов, который запускается с любого места. "Ты закрываешь глаза и у тебя эти вспышки пламени, крик солдат, что они горят, все эти разговоры", — говорит мужчина.

В то, что Виталий выживет, верила только его жена. "Когда врачи говорили, что его состояние крайне тяжелое и еще ухудшилось и знала, что он справится с этим", — убеждает она.

40 дней в киевском ожоговом центре и более 10 операций. Далее Львов, а затем в медицинский центр Финляндии, но за день до транспортировки еще в Киеве, Виталий сказал свои первые слова: "С нами Бог, все будет хорошо".

Когда его перевозили в другую больницу, его вышли провожать всеми отделениями.

В Финляндию вместе с Виталием уехала вся семья — жена Юлия и два сына — старший Иван и Даниил, родившийся за 2 месяца до ранения отца. Пока семья жила в центре для беженцев, Виталию совершали многочисленные пересадки кожи и боролись с инфекцией, которая съедала и пересаженные и свои покровы. Только через 104 дня после трагедии Юля услышала, что угроза жизни миновала.

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С тех пор и поныне у Виталия началась реабилитация – сидеть, вставать, стоять – этому всему нужно было учиться заново. Так получилось, что младший сын Даниил вместе с папой сел, поднялся на ноги и они вместе сделали свои первые шаги в больнице.

Новая жизнь и другое тело, но чтобы им управлять, говорит Виталий, нужно доказывать мозгу, что можно идти без ноги, можно держать равновесие без руки и плеча. “Тебе разум говорит, что у тебя рука есть, а ты ему хочешь объяснить, что ее нет. Это такая борьба, доказать своему телу, что у тебя есть изменения», – объясняет он.

Какое бы настроение ни было, какие бы ни были обстоятельства, как бы ни было больно – Виталий каждый день идет на занятия с реабилитологом. Реабилитация, в его случае, будет продолжаться всю жизнь.

Виталия в Финляндии ждет еще операция на левом плече, протезирование правой руки, но это будет муляж – больше для равновесия, чем для функционала, а вот для потерянной ноги со временем сделают биомеханический протез.

В перерывах между реабилитациями, Виталий искал себе занятия, которые помогли бы отвлечься от боли и так вспомнил свое хобби в мирной жизни – он плел из паракорда – это такой синтетический шнур – разнообразные изделия. Попытался делать это одной рукой и у него получилось.

Теперь он плетет браслеты с украинской символикой и очень радуется, когда их заказывают на подарок для военных в Украину. Виталий хочет, чтобы каждый владелец его изделия почувствовал: "Какую силу и эмоцию вкладывал я в изготовление брелока или браслета".

Говорит, ад, через который он прошел, научил его не откладывать жизнь на потом. “Если не сейчас, то когда? Не будет того момента идеального, он сейчас. Хочешь кого-то обнять – обними, хочешь поцеловать – поцелуй, завтра может не быть”, – убеждает боец.

Его жена оглядывается на год назад и сама не верит, что год борьбы позади. Юля говорит, что это был одновременно год боли и год счастья. Потому что у них есть возможность быть вместе – вместе делать первые шаги, воспитывать детей, и ценить каждый день вместе.

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