Через 30 лет украинцев может быть всего 25 миллионов: есть ли у власти план, как исправить ситуацию

Через 30 лет украинцев может быть всего 25 миллионов. Такой прогноз обнародовал Институт демографии. В прошлом году в Украине родилось меньше детей за всю историю независимости. Смертность, напротив, возросла. А миллионы беженцев — за границей.

Есть ли у власти план, как ситуацию исправить? Есть ли идеи, как вернуть домой военных мигрантов, расспрашивала знатоков корреспондентка ТСН Карина Вакарева.

Эвелине всего четыре дня и ее уже готовят к выписке — для родителей она первенец.

“Боялась. Но здесь я чувствовала себя в безопасности. Знала, что здесь хорошие врачи. И какая бы ситуация ни случилась, и я, и ребенок, мы будем под контролем”, — говорит мама новорожденной Ольга Савченко.

Молодые родители/Скриншот из сюжета ТСН

В соседней палате – маленькая Адель. Долгожданный ребенок для родителей, которые из-за российского вторжения постоянно откладывали его рождение.

"Потом поняли, что война не заканчивается, ждать нечего. И решили, что все-таки хотим”, – говорит мама новорожденной Дана Шадрина.

По данным Министерства юстиции, в прошлом году в Украине родилось более 187 тысяч детей. Для сравнения — в 2012 году, до аннексии Крыма и войны на Донбассе, было 520 тысяч рождений. А перед пандемией коронавируса, в 2019-м, на свет появилось 309 тысяч малышей.

Чтобы население не сокращалось, нужно, чтобы на 100 женщин приходилось 210 рождений. То есть, в среднем по два ребенка на семейную пару. Впрочем, реальные цифры вдвое меньше. Сейчас на 100 украинских женщин приходится 90 рождений. И этот показатель наихудший за 300 лет. Так утверждают в институте демографии Александр Гладун.

Дана Шадрина/Скриншот из сюжета ТСН

“Если раньше рожали детей, практически начинали с 18-20 лет. Сейчас средний возраст примерно 28 лет”, — рассказал заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни.

Сейчас по уровню смертности Украина занимает первое место в мире. Такие данные в своем отчете опубликовало Центральное разведывательное управление США. Сейчас на одного новорожденного приходится три умерших. И это не только из-за гибели в результате войны. Стресс, сердечно-сосудистые заболевания, злоупотребление алкоголем, табаком.

"У нас в отношении других стран многие люди гибнут в ДТП. Это поведенческая функция. У нас многие люди болеют сахарным диабетом. И это тоже культура питания", – рассказал Александр Гладун.

Лучшая ситуация в Монако, Сингапуре и Японии. Там средняя продолжительность жизни – 85 лет. В то время как Украина в этом рейтинге занимает 173-ю строчку. По данным Госстата, украинцы в среднем доживают до 70-ти. В Институте будущего предостерегают – нация стареет. Из-за ситуации безопасности за границу выехали преимущественно люди трудоспособного возраста. И вполне реально, что через несколько лет некому будет отстраивать страну.

Александр Гладун/Скриншот из сюжета ТСН

Частые и длительные отключения света, которые остро ощущали украинцы в июле этого года, ускорили миграционные процессы. Только за один месяц из страны выехало 160 тысяч человек.

"По состоянию на данный момент очень плохое соотношение — у нас количество налогоплательщиков, уплачивающих взнос в Пенсионный фонд, уже равно количеству людей, получающих пенсии", — говорит заместитель министра соцполитики Дария Марчак.

В Центре экономической стратегии подсчитали: сейчас за границей находится до шести миллионов украинских беженцев.

Также читайте Перепись населения в Украине: при чем здесь мобильные вышки и будут ли выдавать данные карт

Среди уехавших украинцев большое количество имеют высшее образование. И большое количество владеют английским языком. Им легче адаптироваться за границей. Следовательно, чем дольше будет продолжаться война, тем меньше мигрантов вернется домой.

"По оптимистическому сценарию мы считаем, что за границей останется около 1,4 миллиона украинцев", — рассказала старшая экономистка Центра экономической стратегии Дария Михайлишина.

А по самому худшему — вдвое больше. Главным стимулом к возвращению по-прежнему останется безопасность.

“На что они будут обращать внимание? Во-первых, разрушенное жилье или нет? Есть куда вернуться или нет? Какие перспективы трудоустройства", — говорит заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни.

В Институте демографии прогнозируют: после войны жизнь украинцев сосредоточится вокруг шести городов — Киева, Львова, Одессы, Харькова, Днепра и Донецка. Там будет легче найти работу или открыть свой бизнес. Впрочем, могут появиться зоны, где жизнь не будет вообще. Речь идет о приграничных территориях, граничащих с Россией.

Засуха, спровоцированная подрывом Каховской ГЭС, тоже отразится на структуре сельскохозяйственного производства. И соответственно поселений людей на этих территориях.

Нет приговора. Есть вызов, говорит заместитель министра социальной политики. Чтобы избежать кризиса человеческих ресурсов, правительство утвердило Стратегию демографического развития страны. Над документом работали полтора года несколько сотен экспертов. Он определил цели. Первая и главная – повысить рождаемость.

“Должна быть достаточно качественная инфраструктура, чтобы женщина знала, что ребенка можно отдать в детский сад рядом с домом. Детсад будет комфортный, качественный. Она сможет пойти работать, а работодатель может гибко относиться к материнству", — говорит Дарья Марчак.

Дарья Марчак/Скриншот из сюжета ТСН

Среди других целей – снизить преждевременную смертность, вернуть беженцев и создать условия для активного долголетия. Теперь специалисты работают над Планом мер в Стратегии.

Сегодня в этом столичном перинатальном центре 160 мест для рожениц, и почти все заняты.

“Такой парадокс сейчас: те пары, которые живут в более или менее мирной среде, они откладывают это материнство. А те, кто видел эту войну своими глазами, хотят рожать, хотят продолжать свой род”, — говорит заместитель директора по медицинской части Киевского перинатального центра Олег Маланчук.

Больше родов здесь приняли в 2018-м. Сейчас цифры несколько меньше, но вселяют надежду.

"На пике рождаемости у нас было 7 тысяч родов в год, то сейчас это 4,5", — рассказал Олег Маланчук.

Читайте также: