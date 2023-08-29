Что кроется под термином "полная мобилизация": адвокат раскрыл детали

Такого термина, как "полная мобилизация", нет. Есть частичная и всеобщая мобилизация. В Украине с 24 февраля 2022 года происходит именно общая мобилизация и все военнообязанные фактически могут быть мобилизованы для защиты Украины.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал адвокат Ростислав Кравец.

По его словам, нужно понимать, каким образом происходит общая мобилизация: “На сегодняшний день полностью не сформирован реестр военнообязанных. Надлежащим образом не сформирован вопрос пересечения границы, ежедневно мы видим сообщения по этому поводу, судебные процессы и решения судов, которые признали, что это незаконно”.

Адвокат добавил, что уже есть решения судов, которые признают незаконными создание Кабинета министров, Министерства обороны и в целом проведение мобилизации с учетом именно нарушения конституционного формирования порядка органов власти, поскольку они зарегистрированы у нас как частные предприятия, а не как регистрируемые органы власти. именно на основании законов.

“Однако если быть откровенными, то на самом деле, что касается военного учета и мобилизации, то полная мобилизация фактически в человеческом понимании есть. Но это должно происходить с определенным расчетом, с определенным непосредственным учетом особенностей национальной экономики», – говорит Ростислав Кравец.

Он продолжил: “Так как сейчас, например, мы мобилизуем сельскохозяйственных предпринимателей. Также мы можем мобилизовать тех, кто занимается разработкой программного обеспечения. А если сейчас мобилизовать, например, всех работников Минцифры, работников, разрабатывающих "Действие" или занимающихся киберзащитой? Об этом, к сожалению, никто не думает.

Все пытаются поставить галочку, что я свое выполнил, а дальше мне неинтересно. Это неправильный подход. Потому что все это должно происходить системно. Системный подход к вопросу и военного учета, и мобилизации», — подчеркнул адвокат.

По его словам, вопрос о мобилизации всех мужчин действительно стоит. "Однако эта ситуация, которая создалась в Украине без наличия соответствующих примеров со стороны военно-политического руководства страны, со стороны народных депутатов Украины, напротив унижения Вооруженных сил Украины, приводит к достаточно негативным последствиям именно при проведении мобилизации", — резюмировал Ростислав Кравец.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСЕХ мужчин отправят на войну?! Мобилизация в Украине: вся правда и мифы!

Ранее мы писали, что в Украине хотят усилить мобилизацию, где планируют выдавать больше повесток.

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