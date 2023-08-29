Що криється під терміном “повна мобілізація”: адвокат розкрив деталі

Такого терміну, як “повна мобілізація”, не існує. Є часткова і загальна мобілізація. Наразі в Україні з 24 лютого 2022 року відбувається саме загальна мобілізація і всі військовозобов'язані фактично можуть бути мобілізовані для захисту України.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів адвокат Ростислав Кравець.

За його словами, треба розуміти, яким чином відбувається загальна мобілізація: “На сьогодні повністю не сформований реєстр військовозобов’язаних. Належним чином не сформоване питання перетину кордону, щоденно ми бачимо повідомлення з цього приводу, судові процеси і вже рішення судів, які визнали, що це незаконно”.

Адвокат додав, що вже є рішення судів, які визнають незаконними створення Кабінету міністрів, Міністерства оборони і загалом проведення мобілізації з огляду саме на порушення конституційного формування порядку органів влади, оскільки вони зареєстровані у нас як приватні підприємства, а не як органи влади, які реєструються саме на підставі законів.

“Однак, якщо бути відвертими, то насправді, що стосується військового обліку і мобілізації, то повна мобілізація фактично в людському розумінні є. Але це повинно відбуватися з певним розрахунком, з певним безпосереднім врахуванням особливостей національної економіки”, — говорить Ростислав Кравець.

Він продовжив: “Тому що зараз, наприклад, ми мобілізуємо сільськогосподарських підприємців. Також ми можемо мобілізувати осіб, які займаються розробкою програмного забезпечення. А якщо зараз мобілізувати, наприклад, всіх працівників Мінцифри, працівників, які розробляють “Дію” чи займаються кіберзахистом тощо? Про це, на жаль, ніхто не думає”.

“Всі намагаються поставити галочку, що “я своє виконав, а далі мені нецікаво”. Це неправильний підхід. Тому що все це повинно відбуватися системно. Системний підхід до питання і військового обліку, і мобілізації”, — наголосив адвокат.

За його словами, питання щодо мобілізації всіх чоловіків насправді стоїть. “Однак ця ситуація, яка створилася в Україні без наявності відповідних прикладів з боку військово-політичного керівництва країни, з боку народних депутатів України, навпаки паплюження Збройних сил України, призводить до досить негативних наслідків саме при проведенні мобілізації”, — резюмував Ростислав Кравець.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВСІХ чоловіків відправлять на війну?! Мобілізація в Україні: вся правда та міфи!

Раніше ми писали, що в Україні хочуть посилити мобілізацію, де планують видавати більше повісток.

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