Что решили на новом саммите ЕС: ключевые решения

Лидеры ЕС договорились продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией, а также усиливать антироссийские санкции и дальше работать над ограничением цены на нефть. Евросоюз также призвал Иран и Беларусь не помогать России.

Какие решения принес Украине саммит руководителей стран-членов Евросоюза, говорится в сюжете ТСН 19:30.

Неожиданностей не произошло: лидеры ЕС, как и планировали, закрепили соглашение о передаче Украине боеприпасов из хранилищ государств-членов. Об этом говорится в их совместной декларации, уже обнародованной.

Итак, план, который здесь называли историческим, окончательно одобрен. Миллион боеприпасов для Украины прибудут в течение следующих 12 месяцев. 155-миллиметровые снаряды, дефицитные сейчас на фронте, отправятся туда со складов 19 европейских стран – столько сейчас готовы присоединиться к проекту. Свои же запасы пополнят, ускорив закупки боеприпасов, которые будут общими. Один крупный контракт вместо десятков мелких должен оптимизировать цены. Чтобы европейский оборонпром справился с ним, планируют увеличить его мощности. В Эстонии, которая и выступила с такой идеей, довольны, что ее поддержали.

Саммит ЕС: будет ужесточение санкций против России и ограничение цен на ее нефть

"Мы договорились о миллионе боеприпасов для артиллерии. Это хорошее количество, которое должно передать в течение 12 месяцев. Достаточно ли этого? Зависит от того, как далеко зайдет война и как долго будет продолжаться. Нужно использовать все инструменты в нашем распоряжении. Политическое давление, изоляцию, экономические санкции, чтобы Россия была вынуждена завершить войну", – говорит премьер-министр Эстонии Кая Каллас

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Впрочем, 10 стран ЕС участия в инициативе не принимают. По крайней мере, пока. Среди них – вполне ожидаемо Венгрия. Она не снабжала Украины оружием за все время ее полномасштабной войны с Россией, запретив даже ее транзит своей территорией. И, как стало известно, отказавшись арестовывать на своей территории Владимира Путина, если бы приехал.

Италия, Испания, Австрия, например, пока не "в деле". Ну и Болгария сегодня многих здесь удивила своей позицией. София не будет передавать Украине свои боеприпасы и как страна-производитель заблокирует реэкспорт другим странам, которые будут покупать этот товар на болгарском рынке.

Со своими коллегами из ЕС на видеосвязь выходил и Владимир Зеленский. Он сетовал на задержки по некоторым направлениям сотрудничества с Евросоюзом. Призвал скорее придать ракеты дальнего радиуса действия, напоминая, что от этого зависят как гражданские, так и военные жизни. Приветствовал решение Словакии предоставить МИГи, в то же время был озадачен, что мешает другим странам предоставить современные самолеты.

Также президент просил закрыть лазейки в санкционных пакетах. Эта тема сегодня широко обсуждалась партнерами Украины. Кроме того, Зеленский призвал Брюссель ответить Украине взаимностью, которая трансформирует свои институты в соответствии с требованиями ЕС и стремится к переговорам о членстве в этом году. Сказал, что не знает, когда завершится война, но призвал всех сосредоточиться на том, чтобы добиться победы – тоже в этом году.

Напомним, что ЕС и США приняли важные решения для передачи Украине боеприпасов. В частности, Евросоюз должен предоставить миллион боеприпасов.

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