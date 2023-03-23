Що вирішили на новому саміті ЄС: ключові рішення

Лідери ЄС домовилися продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією, а також посилювати антиросійські санкції й надалі працювати над обмеженням ціни на нафту. Євросоюз також закликав Іран та Білорусь не допомагати Росії.

Які ще рішення приніс Україні саміт керівників країн-членів Євросоюзу, йдеться в сюжеті ТСН 19:30.

Несподіванок не трапилося: лідери ЄС, як і планували, закріпили угоду про передавання Україні боєприпасів зі сховищ держав-членів. Про це йдеться в їхній спільній декларації, яку вже оприлюднили.

Отже, план, який тут називали історичним, остаточно схвалено. Мільйон боєприпасів для України прибудуть протягом наступних 12-місяців. 155-міліметрові снаряди, дефіцитні зараз на фронті, відправляться туди зі складів 19-ти європейських країн – стільки зараз готові приєднатися до проєкту. Свої ж запаси поповнять, прискоривши закупівлі боєприпасів, які будуть спільними. Один великий контракт замість десятків дрібних має оптимізувати ціни. А щоб європейський оборонпром впорався з ним, планують збільшити його потужності. В Естонії, яка й виступила з такою ідеєю, задоволені, що її підтримали.

Саміт ЄС: буде посилення санкцій проти Росії та обмеження цін на її нафту

"Ми домовилися про мільйон боєприпасів для артилерії. Це хороша кількість, яку маємо передати протягом 12 місяців. Чи достатньо цього? Залежить від того, як далеко зайде війна і як довго триватиме. Потрібно використовувати усі інструменти у нашому розпорядженні. Політичний тиск, ізоляцію, економічні санкції, щоб Росія була змушена війну завершити", – каже прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас

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Утім, 10 країн ЄС участі в ініціативі не беруть. Принаймні поки що. Серед них – цілком очікувано Угорщина. Вона не постачала Україні зброю за весь час її повномасштабної війни з Росією, заборонивши навіть її транзит своєю територією. І, як стало сьогодні відомо, відмовившись заарештовувати на своїй території Володимира Путіна, якби приїхав.

Італія, Іспанія, Австрія, наприклад, поки не "в ділі". Ну і Болгарія сьогодні багатьох тут здивувала своєю позицією. Софія не передаватиме Україні свої боєприпаси і, як країна-виробник, заблокує реекспорт іншим країнам, які купуватимуть цей товар на болгарському ринку.

Зі своєми колегами з ЄС на відеозв'язок виходив і Володимир Зеленський. Він нарікав на затримки в деяких напрямках співпраці з Євросоюзом. Закликав швидше надати ракети дального радіусу дії, нагадуючи, що від цього залежать як цивільні, так і військові життя. Вітав рішення Словаччини надати МІГи, водночас був спантеличений, що заважає іншим країнам надати літаки сучасні.

Також президент просив закрити лазівки у санкційних пакетах. Ця тема, до речі, сьогодні широко обговорювалася партнерами України. Крім того Зеленський закликав Брюссель відповісти Україні взаємністю, яка трансформує свої інститути у відповідності з вимогами ЄС і прагне до переговорів про членство цьогоріч. Сказав, що не знає, коли завершиться війна, але закликав усіх зосередитися на тому, щоб досягти перемоги – теж цьогоріч.

Нагадаємо, що ЄС та США ухвалили важливі рішення для передавання Україні боєприпасів. Зокрема, Євросоюз має надати мільйон боєприпасів.

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