День памяти героев Крут: почему советская власть тщательно скрывала кровавые события тех времен

Этот день каждый год напоминает о борьбе украинцев за Независимость и о том, что длится она – не одно столетие.

29 января в Украине – День памяти героев Крут. По всей стране чествуют украинских студентов и гимназистов, которые ровно 104 года дали бой большевистской армии Муравьева. Из-за количественного преимущества чужаков – шансов почти не было. Но несмотря на потери — украинцам удалось выиграть время.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Как и во время начала событий на востоке - 104 года назад российское войско российских, тогда большевиков, двинуло на Украину. Против шеститысячной армии Муравьева стало в десять раз меньше: старшин, гимназистов и студентов. По разным данным, потери украинцев составили от 80 до 100 погибших. Одни из самых кровавых событий – произошли недалеко от железнодорожной станции Круты, в 130 километрах от Киева. 27 студентов попали в плен. Сначала – их пытали, потом – расстреляли. На сегодняшний день известны фамилии 20-х воинов – студентов. Часть перезахоронили на Аскольдовой могиле в Киеве – в братской яме.

На старом Лукьяновском кладбище – едва ли не единственное перезахоронение с именами и фотографиями: Владимир Наумович и Владимир Шульгин.

День памяти героев Крут: почему при советской власти историю гимназистов и студентов пытались скрыть

"Если мы забываем историю – у нас нет будущего", — говорит один из участников акции Владимир.

Именно по такой логике – события под Крутами советская власть тщательно скрывала. Так что большинство фактов теперь приходится собирать по всему миру: из пересказанных историй очевидцев и зарубежной прессы. Большевики боялись: общая беда способна основательно объединить людей.

"Это сугубо оккупационно-политическая деятельность. Это и есть, на сегодняшний день, что можем назвать гибридной войной тех времен. Все, что было направлено на освободительное движение — оно уничтожалось... Я помню все эти школьные учебники — там никогда ничего не было об этих событиях. Оно все было скрыто, чтобы народ не знал и не взорвался", — отмечает проводник киевской городской ОУН Леонид Осибчук.

Остановить врага 100 лет назад не получилось. Впрочем, удалось задержать чужаков на подступах к Киеву, а дипломаты смогли подписать Брест-Литовский мирный договор и добиться, чтобы тогдашнюю УНР признали независимым и равноправным государством. Люди верят, сейчас для защиты государства шансов больше.

Напомним:

Глава государства возложил цветы к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве. Память погибших почтили минутой молчания. После этого прозвучал Государственный гимн Украины. Воины роты почетного караула отсалютовали из личного оружия и прошли торжественным маршем у памятного креста.

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