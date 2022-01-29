Беларусь применила санкции относительно Сербии и Лихтенштейна

Совет министров Беларуси расширил список стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго.

Белорусское правительство приняло постановление, которым расширен перечень стран, в отношении которых применены экономические санкции — продовольственное эмбарго. Теперь санкции относятся также к Лихтенштейну и Сербии.

Об этом в субботу, 29 января, сообщает государственное белорусское агентство БелТА.

Еще в январе 2022 года Беларусь запретила ввозить в страну некоторые товары и расширила списки лиц, которым запрещен въезд на территорию республики и Союзного государства. В число стран, к которым применено продовольственное эмбарго, входили Евросоюз, США, Канада, Норвегия, Албания, Исландия, Северная Македония, Соединенное Королевство Великобритания и Северная Ирландия, Черногория и Швейцария.

Согласно постановлению Совета министров Беларуси, теперь в этот список добавили Лихтенштейн и Сербию. Документ вступает в силу спустя 10 дней после официального опубликования.

Такие меры режим Лукашенко объясняет ответными шагами на введенные против Беларуси ограничительные меры со стороны ЕС, Великобритании, США и Канады. Санкции западных стран касаются, в частности, компаний Беларуськалий, Белавиа, Гродно Азот и т.д.

Напомним, новые санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко ЕС может принять уже в начале весны 2022 года.

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