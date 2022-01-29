Білорусь застосувала санкції до Сербії та Ліхтенштейну

Рада міністрів Білорусі розширила перелік країн, на які поширюється продовольче ембарго.

Білоруський уряд ухвалив постанову, якою розширено перелік країн, щодо яких застосовано економічні санкції — продовольче ембарго. Тепер санкції стосуються також Ліхтенштейну та Сербії.

Про у суботу, 29 січня, повідомляє державне білоруське агентство БелТА.

Ще у січні 2022 року Білорусь заборонила ввозити до країни деякі товари та розширила списки осіб, яким заборонено в'їзд на територію республіки та Союзної держави. До переліку країн, до яких застосовано продовольче ембарго входили Євросоюз, США, Канада, Норвегія, Албанія, Ісландія, Північна Македонія, Сполучене Королівство Велика Британія та Північна Ірландія, Чорногорія та Швейцарія.

Відповідно до постанови Ради міністрів Білорусі, тепер до цього списку додали Ліхтенштейн та Сербію. Документ набирає чинності через 10 днів після офіційного опублікування.

Такі заходи режим Лукашенка пояснює кроками у відповідь на запроваджені проти Білорусі обмежувальні заходи з боку ЄС, Великої Британії, США та Канади. Санкції західних країн стосуються, зокрема, компаній Білоруськалій, Белавіа, Гродно Азот тощо.

Нагадаємо, нові санкції проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка ЄС може ухвалити вже на початку весни 2022 року.

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