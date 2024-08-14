Дочь Ирины Фарион рассказала, кто и как ее охраняет

Известно, что убитая в июле этого года языковед Ирина Фарион получала постоянно угрозы, но никогда не пользовалась охраной. Впрочем, после громкого убийства, ее дочери предоставили личную охрану.

Как живется Софии Семчишин, в постоянном сопровождении людей в форме она рассказала в эксклюзивном интервью ведущей ТСН Соломии Витвицкой.

"Не только охрана гражданская, но и охрана с неба и охрана Бога нам помогает преодолеть все", – отметила София Семчишин.

Она добавила, что за короткое время с охранниками сложились хорошие, даже дружеские отношения. Поэтому постоянное присутствие охраны не вызывает никакого дискомфорта.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ирина ФАРИОН: семейные тайны и битва словом! Щемящая ПРАВДА от дочери! Эксклюзив ТСН!

Напомним, дочь Фарион рассказала о намерении продолжить дело матери. София Семчишин намерена создать общественную организацию и благотворительный фонд.

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