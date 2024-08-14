Донька Ірини Фаріон розповіла, хто і як її охороняє

Відомо, що вбита у липні цього року мовознавиця Ірина Фаріон отримувала постійно погрози, але ніколи не користувалася охороною. Втім після гучного вбивства, її доньці надали особисту охорону.

Як живеться Софії Семчишин у постійному супроводі людей у формі вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю ведучої ТСН Соломії Вітвіцької.

"Не тільки охорона цивільна, лише й охорона із неба і охорона Бога нам допомагає подолати все", – зазначила Софія Семчишин.

Вона додала, що за короткий час з охоронцями склалися добрі, навіть дружні стосунки. Тому постійна присутність охорони не викликає жодного дискомфорту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ірина ФАРІОН: сімейні таємниці та битва словом! Щемлива ПРАВДА від доньки! Ексклюзив ТСН!

Нагадаємо, донька Фаріон розповіла про намір продовжити справу матері. Софія Семчишин планує створити громадську організацію та благодійний фонд.

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