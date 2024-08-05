Донька Фаріон розповіла заявила про намір продовжити справу матері

Донька вбитої Ірини Фаріон, Софія Особа, заявила про намір продовжити справу матері, створивши громадську організацію та благодійний фонд.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "УНІАН".

"Все буде, і YouTube-канал її теж будемо вести. Але зараз трошки треба відійти, нехай мине 40 днів. Ми плануємо створити громадську організацію, благодійний фонд, вже випустили марку з конвертом. Потім плануємо зробити пам'ятні знаки. Також думаємо десь у жовтні видати книгу її цитат, вона вже майже готова, - "Орлиці не сповідаються перед гієнами". Будемо продовжувати проєкти, які вона робила", - сказала вона.

За її словами, у Львові планують назвати вулицю на честь Ірини Фаріон, а в Києві просять встановити пам'ятник або пам'ятну дошку та надати їй звання Героя України. Софія зазначила, що розгляне ці пропозиції. Софія Особа заявила, що не чула про плани встановлення пам'ятника, але вважає важливим забезпечити пам'ять про маму.

Вона також підкреслила, що не планує йти в політику, але продовжить справу матері.

Нагадаємо, що 19 липня у Львові на вулиці Масарика був здійснений замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, яка пізніше померла в лікарні. 25 липня поліція в Дніпрі затримала 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Фаріон. Суд у Львові обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців під вартою без можливості внесення застави.

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