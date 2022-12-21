Эксперт рассказал, связаны ли поездки Зеленского в Бахмут и США

Визит Зеленского в США предшествовал много важных событий, касающихся помощи Украине по безопасности. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, как это связано.

После визита в самую горячую точку фронта в Бахмуте президент Зеленский отправился в США на встречу с лидером штатов Джо Байденом.

В интервью ТСН.ua военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, есть ли связь между этими событиями.

По словам эксперта, визиту Зеленского в США предшествовал целый список важных событий. Так, накануне Зеленский посетил Бахмут – самую горячую точку фронта, где наградил украинских военных. Кроме того, перед поездкой США официально подтвердили свои намерения передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot.

"Большое количество одновременных знаковых событий, которые, в частности, демонстрируют отношение президента к нашей армии — он не остановился и приехал в самую горячую точку в зоне боевых действий, рискуя почти всем, даже жизнью. Кроме того, это происходит на фоне усиления нашей противовоздушной обороны нашими международными партнерами", – говорит Коваленко.

Эксперт напомнил, что совсем недавно появилось подтверждение того, что Франция и Италия согласовали передачу Украине ЗРК SAMP/T — высокотехнологичного ракетного комплекса, являющегося современным аналогом ЗРК Patriot.

"Президент Франции также подчеркнул, что Украина уже получает ЗРК Crotale малого радиуса действия, который используется прежде всего для уничтожения небольших объектов на низких высотах. То есть, мы имеем в виду именно дроны-камикадзе "Shahed-136", — добавил Коваленко.

По его словам, все эти великие события происходят комбинированно. Это, вероятнее всего, будет иметь большие последствия для Украины.

"У нас много международных партнеров, но именно США и Великобритания — это локомотивы, которые с первых дней толкают помощь Украине от международного общества, являются инициаторами и катализаторами этой помощи. Поэтому, на мой взгляд, это все комбинировано очень эффективно и будет иметь свой достаточно высокий коэффициент полезного действия — как информационно, так и по поводу помощи", — подытожил эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился с рабочей поездкой в США. Следует отметить, что это первый выезд президента за пределы Украины после начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

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