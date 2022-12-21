Эксперт о модернизации в РФ ядерного бомбардировщика "Белый лебедь": "Это стратегия импотента"

Коваленко заявил, что Россия только имитирует производство таких самолетов и не может модернизировать их.

Россия не могла модернизировать ядерный бомбардировщик "Белый лебедь" из-за отсутствия технической и технологической составляющих, а заявления об обратном – лишь элемент пропаганды.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Не было никакой модернизации. Это старый советский стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160, который на сегодняшний день Россия не имеет возможности производить. У них были исключительно заготовки самих планеров, оставшихся еще с советских времен. Они имитируют производство этих самолетов из этих заготовок", – сообщил Коваленко.

"Что касается модернизации, то у России отсутствует сегодня техническая и технологическая составляющая, чтобы полностью заменить и переоснастить Ту-160 современной техникой именно этого типа, которая обеспечивала бы повышение характеристик этого самолета. Это исключительно пропаганда относительно того, что они могут проводить эту модернизацию", – объяснил эксперт.

Он также отметил, что Ту-160 входит в ядерную триаду России, которая продолжает пугать всех ядерным оружием.

"Вот эта постоянная их стратегия устрашения и шантажа ядерным оружием – это стратегия импотента. Они запугивают, но они не используют. И Ту-160 в этом случае – это также элемент. "Вот, посмотрите, у нас есть этот большой самолет, который есть элементом ядерной триады, который может нести энное количество ракет стратегического значения с ядерной частью". И что с того?" – сказал военно-политический обозреватель.

Он добавил, что этим заявлением о якобы модернизации Ту-160 будут удовлетворены "потребители информационного фаст-фуда" в России.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил 21 декабря, что страна будет совершенствовать боеспособность "ядерной триады", поскольку это будет гарантировать "сохранение суверенитета и территориальной целостности страны".

Напомним, что ранее в Пентагоне заявили, что Россия модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал. Страна-агрессор имеет самый большой в мире запас ядерного оружия количеством в 6000 боеголовок.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россию из-за ядерного оружия нужно изолировать от цивилизованного общества.

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