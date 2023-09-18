Город-призрак: как отстраивают разрушенный Зеленодольск после "спецоперации" Путина

Почти 70% домов в Зеленодольске подверглись разрушениям, их восстанавливают сейчас.

В Зеленодольской громаде Днепропетровской области восстанавливают повреждения после российских обстрелов. Там, где раньше были только руины из-за "спецоперации" Путина — сейчас цветники и отстроенные дома. Это стало возможным только после того, как ВСУ выгнали российских окупантов из захваченной части Херсонщины.

Об этом говорится в сюжете ТСН корреспондента Анастасии Неверной.

Как восстанавливается Зеленодольская громада на Днепропетровщине

В прошлом году российские оккупанты почти каждый день беспощадно обстреливали Зеленодольск и близлежащие населенные пункты. Тихо здесь стало только после того, как ВСУ освободили оккупированную часть Херсонщины.

Последствия обстрела Зеленодольской общины год назад / Фото: Днепровский городской совет

Центральная улица Зеленодольская год назад и сейчас – как два разных места. Тогда повсюду были дома с выбитыми окнами и снесенными балконами, сломанные деревья и электроопоры. Сейчас - цветники, новое освещение и восстановленные пятиэтажки, которые осталось разве покрасить, чтобы стереть воспоминания о ежедневных обстрелах.

Местные восстанавливают Зеленодольск после сильных обстрелов

"Более сложные работы, штукатурка по бетонированию, по цементированию по восстановлению несущих конструкций по ремонту кровли, они уже выполнены, а уже покраска это такой заключительный этап", — говорит директор КП "Зеленодольский городской водоканал" Наталья Накрапас.

Зеленодольск 2022 года

Местные до сих пор привыкают к тишине

Сейчас в центре можно увидеть роскошный цветник, а еще год назад — земля здесь была перерыта взрывами и обломками. О нем заботится Людмила, которая с мужем сбежала от оккупации из Херсонской области. Сейчас возвращаться супругам некуда, потому что их дом разрушен.

До сих пор тревожно вслушивается в тишину местная жительница Вера. Ей тяжело поверить, что город не кроет российская артиллерия. Вспоминает, как вместе с невесткой чуть не погибли в собственной квартире.

Обстрел Зеленодольского общества 2022 года

"Невестка была, тогда как хлопнуло, так мы бегом в коридор и спрятались там, а потом поднялись — и снова обстрел. Тогда мы обратно туда, и это такое, горя было конечно много, попробуй пережить все это", — говорит жительница Зеленодольская Вера Яновская.

Во время обстрелов деревья спасали людей, сейчас – наоборот.

Досталось и центральному парку Зеленодольска. Он украшение города, год назад был весь обстрелян. Прилетало сюда почти каждый день. Специалист по уходу за растениями Наталья Нивецкая отвечает за озеленение. Чтобы город соответствовал своему названию – Зеленодольск, женщина на мопеде ежедневно объездит все улицы. Говорит, теперь коммунальщики спасают деревья, а когда деревья спасли их.

Более 70% домов разбиты: зеленодольская община взялась за восстановление города

"Мы поливали центральную аллею, девушки разбрасывали шланги, тогда был "прилет", слава Богу, что девушки стояли напротив деревьев и они их прикрыли, я считаю, что благодаря деревьям девушки спаслись", — говорит Наталья Нивецкая.

Проблемы Зеленодольска из-за теракта на Каховской ГЭС — вода и отопление

Едва ли не самая большая проблема Зеленодольска сейчас это – вода. Заиленный зеленый ручей до недавнего времени был каналом, поставлявшим городу воду из Каховского водохранилища.

Зеленодольск – как к теракту выглядел канал / Фото: ФК БАТЕ

После теракта на ГЭС в городе смогли подключиться к резервному хранилищу, но воды хватит разве на полгода. В горсовете говорят: если водопровод, который сейчас строят за государственный счет, до них не дотянут — будет беда.

Да канал выглядит сегодня / Фото: ТСН

"У нас Криворожская ТЭС, от которой зависит отопление города. Если будет проблема по уровню воды в нашем водоеме Криворожская ТЭС не сможет работать и город может полностью остаться еще без отопления", — говорит мэр Зеленодольска Дмитрий Невеселый.

Заминирование Днепропетровщины

В громаде до сих пор находят неразорвавшиеся боеприпасы. Еженедельно их обезвреживают саперы.

"Сельскохозяйственные поля, где ведутся полевые работы, они разминированы полностью, но есть территории, леса, посадки, лесополосы, пруды с кустарниками, которые ГСЧС не имеют возможности быстро проходить, сейчас они еще не разминированы, потому что все свободные бригады ушли на Херсонскую область", — говорит глава военной администрации Криворожского района Евгений Ситниченко.

Оккупанты снова недавно атаковали Зеленодольск

После долгого перерыва две недели назад-враг снова атаковал громаду. Из минометов попал по селу Марьянское неподалеку от Зеленодольска. На этот раз люди уцелели.

В общей сложности от российских обстрелов в Криворожском районе погибли 74 человека, ранены почти полтысячи.

Напомним, в сентябре 2022 года в купанты убили 9-летнего мальчика в Зеленодольске на Днепропетровщине, 10 человек ранены, большинство — в тяжелом состоянии. Город обстреляли из "Ураганов".

В октябре 2022 года жители Зеленодольска впервые за время войны отважились выйти на улицу.

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