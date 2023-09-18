В центре оккупированного Донецка раздались мощные взрывы: появилось видео

Все затянуло густым дымом, прилетело в здание оккупационной администрации так называемого председателя псевдообразования ДНР.

В центре оккупированного Донецка прогремели мощные взрывы. Густой дым поднимается у здания администрации "председателя" так называемой "ДНР".

Об этом сообщил журналист Денис Казанский на своем Telegram-канале 18 сентября и обнародовал соответствующее видео.

"Донецк. В здание оккупационной администрации "главы ДНР" серьезный прилет", – написал Казанский под видео.

В центре оккупированного Донецка раздались взрывы

Напомним, в Киеве объявлена тревога, которая активно распространяется по стране. Есть угроза применения баллистического вооружения врагом.

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